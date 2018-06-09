Чеферин не будет давать указаний членам УЕФА при выборе места проведения ЧМ-2026

Президент УЕФАне будет давать указаний членам организации при выборе места проведения чемпионата мира 2026 года.

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На конгрессе Международной федерации футбола в Москве, который пройдет 13 июня, будет определено место проведения чемпионата мира 2026 года.

Совместную заявку на проведение турнира подали США, Мексика и Канада, также на право принять турнир претендует Марокко.

«Я не вправе указывать членам УЕФА, за кого им голосовать. Каждая из 55 национальных ассоциаций внимательно изучит заявочные досье двух кандидатов и сделает выбор в пользу лучшего, по их мнению, претендента. Я не голосую и не влияю на чей-либо выбор», – цитирует Чеферина ТАСС.

Чемпионат мира по футболу 2026 года станет первым, в котором примут участие 48 команд. Они будут разделены на 16 групп, в каждой из которых по две лучшие команды выйдут в плей-офф.