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    Чеферин не будет давать указаний членам УЕФА при выборе места проведения ЧМ-2026

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    Президент УЕФА Александер Чеферин не будет давать указаний членам организации при выборе места проведения чемпионата мира 2026 года.

    Александер Чеферин
    Александер Чеферин
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  • На конгрессе Международной федерации футбола в Москве, который пройдет 13 июня, будет определено место проведения чемпионата мира 2026 года.

    Совместную заявку на проведение турнира подали США, Мексика и Канада, также на право принять турнир претендует Марокко.

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    • «Я не вправе указывать членам УЕФА, за кого им голосовать. Каждая из 55 национальных ассоциаций внимательно изучит заявочные досье двух кандидатов и сделает выбор в пользу лучшего, по их мнению, претендента. Я не голосую и не влияю на чей-либо выбор», – цитирует Чеферина ТАСС.

    Чемпионат мира по футболу 2026 года станет первым, в котором примут участие 48 команд. Они будут разделены на 16 групп, в каждой из которых по две лучшие команды выйдут в плей-офф.

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