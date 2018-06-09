Абрамович отказался продать «Челси» самому богатому британцу

Владелец «Челси»отказал богатейшему человеку Великобританиив продаже своего клуба, сообщает Daily Mail.

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Forbes оценивает состояние Ратклиффа в 21 млрд фунтов, против 9,3 млрд у Абрамовича.

Как известно, в последнее время у Абрамовича возникли серьезные проблемы в Британии. Все началось с того, что российский бизнесмен не получил вовремя новую визу. Перед этим он отложил планы по строительству нового стадиона «Челси».

На днях Абрамович получил гражданство Израиля после возникновения проблем с продлением британской визы.

Российский миллиардер не сможет работать и оставаться в Великобритании больше, чем шесть месяцев, если въедет в нее по израильскому паспорту.

Добавим, что Ратклифф является болельщиком «Манчестер Юнайтед», но при этом часто посещает «Стэмфорд Бридж» из-за близости стадиона «синих» к своему дому.