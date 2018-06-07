Защитник «Тоттенхэма» страдал от депрессии

Защитник «Тоттенхэма» и сборной Англиипризнался, что страдал от депрессии.

Дэнни Роуз skysports.com 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

По его словам, это было вызвано травмами и семейными проблемами.

Напомним, Роуз пропустил более восьми месяцев из-за проблем с коленом. За это время защитник пережил несколько личных трагедий, в том числе самоубийство дяди.

«Я не говорил об этом своим родителям. Вероятно, они будут очень рассержены, когда прочитают это. Но я хранил все в себе.

Мне пришлось обращаться к психологу. Он поставил диагноз – депрессия. Об этом знал только мой агент. Сейчас мне лучше.

Никто не знал, но мой дядя совершил самоубийство. Это также стало одной из причин депрессии. Было тяжело, и обращение к доктору и психологу помогло мне справиться с этим.

Были и другие моменты. В августе мою маму оскорбили в родном Донкастере на расовой почве. Затем кто-то пришел в наш дом и чуть не выстрелил моему брату в лицо.

Знал ли о чем-то Гарет Саутгейт? Нет, я держал все в себе», — приводит слова Роуза Sky Sports.