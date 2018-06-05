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    Сборная России обменялась голами с Турцией

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    Сборная России на своем поле сыграла вничью с командой Турции (1:1) в товарищеском матче, прошедшем на «ВЭБ Арене» в Москве.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча
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  • Счет в матче на 35-й минуте открыли подопечные Станислава Черчесова. Сработал коллективный прессинг, турки загнали себя в сложную ситуацию, допустив ошибку у края своей штрафной.

    Смолов сыграл на Дзагоева, а Алан выкатил мяч на Александра Самедова, у которого получился классный удар над Кырынтылы.

    Отыгрались гости на 59-й минуте. Юнус Малли выскочил на заброс из глубины, воспользовавшись дырой в обороне сборной России. Далее турецкий полузащитник сместился к штрафной и из-под Игнашевича пробил в левый угол, Акинфеев не дотянулся.

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    • Отметим, что турецкая команда до этой встречи не забивала российской сборной на протяжении восьми игр подряд. В последний раз Турция побеждала еще сборную СССР в 1975 году со счетом 1:0.

    Сборная России провела последний контрольный матч перед стартом чемпионата мира — 2018.

    Календарь и таблица ЧМ-2018

    На домашнем турнире россиянам предстоит сыграть с Саудовской Аравией (14 июня), Египтом (19 июня) и Уругваем (25 июня).

    Товарищеский матч
    Россия – Турция – 1:1 (1:0)
    Голы: Самедов, 35 (1:0). Юнус Малли, 60 (1:1)Россия: Акинфеев, Смольников (Кудряшов, 77), Игнашевич, Кутепов, Жирков, Самедов (Ант.Миранчук, 86), Газинский (Мариу Фернандес, 77), Зобнин (Кузяев, 90+3), Дзагоев (Ал.Миранчук, 61), Головин, СмоловТурция: Кырынтылы, Шенер (Зеки Челик, 90), Айхан, Чаглар Сеюнджю, Хасан Али, Ирфан Кахведжи (Мехмет Топал, 46), Окай Йокушлу, Махмут Текдемир (Юнус Малли, 46), Юсуф Языджи (Огузхан, 46), Дженгиз Ундер (Сердар Гюрлер, 76), Кенан Караман (Эмре Акбаба, 82)Предупреждения: Окай Йокушлу, 51. Дзагоев, 54. Жирков, 56. Хасан Али, 71. Эмре Акбаба, 87
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