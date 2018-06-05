Сборная России обменялась голами с Турцией

на своем поле сыграла вничью с(1:1) в товарищеском матче, прошедшем на «ВЭБ Арене» в Москве.

Счет в матче на 35-й минуте открыли подопечные Станислава Черчесова. Сработал коллективный прессинг, турки загнали себя в сложную ситуацию, допустив ошибку у края своей штрафной.

Смолов сыграл на Дзагоева, а Алан выкатил мяч на Александра Самедова, у которого получился классный удар над Кырынтылы.

Отыгрались гости на 59-й минуте. Юнус Малли выскочил на заброс из глубины, воспользовавшись дырой в обороне сборной России. Далее турецкий полузащитник сместился к штрафной и из-под Игнашевича пробил в левый угол, Акинфеев не дотянулся.

Отметим, что турецкая команда до этой встречи не забивала российской сборной на протяжении восьми игр подряд. В последний раз Турция побеждала еще сборную СССР в 1975 году со счетом 1:0.

Сборная России провела последний контрольный матч перед стартом чемпионата мира — 2018.

Календарь и таблица ЧМ-2018

На домашнем турнире россиянам предстоит сыграть с Саудовской Аравией (14 июня), Египтом (19 июня) и Уругваем (25 июня).