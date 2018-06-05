Кутепов: Результаты не давят, мы идем но своему плану подготовки

Защитник сборной Россииподелился впечатлениями после товарищеского матча против Турции (1:1).

Россияне не смогли выиграть в последних семи матчах.

«Изменения в стартовом составе – это выбор тренерского штаба. Мы их комментировать не можем. Пока ничего не могу сказать про забитый нам гол. Надо будет на теории все разобрать.

Мне сложно сравнивать, я с Австрией не играл. Но думаю, ребята чувствовали себя лучше. В первом тайме сегодня мы себя ощущали хорошо. Да и во втором неплохо двигались. Но невозможно все 90 минут на свежести играть.

Результаты не давят абсолютно. Мы идем но своему плану подготовки. Чувствуем ответственность, ждем с нетерпением чемпионат мира. Постараемся порадовать болельщиков.

Я уже говорил в интервью, что те, кто понимает, на сборную не набрасывались. Потому что они знают, что такое нагрузки, что такое сборы... У других, видимо, иное мнение.

Каково играть в паре с Игнашевичем? Если говорить одним словом — приятно. И комфортно. Через девять дней стартует чемпионат мира. Настроение хорошее, готовимся дальше», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».