Черчесов: Результат по игре, обе команды могли забить

Главный тренер сборной Россииподвел итоги товарищеского матча против Турции (1:1).

«Понятно, что мы нацеливались на победу, о чем я говорил и на предматчевой пресс-конференции. Первое впечатление: результат по игре. Обе команды могли забить.

По сравнению с австрийским матчем, думаю, мы сделали качественный скачок, но есть нюансы, которые надо подправлять.

Обе игры роднит то, что в заключительной стадии мы не находили правильное решение, не могли вывести игрока на правильную позицию, хотя ситуация это позволяла.

С венграми играли 5 июня прошлого года, с Чили – 9-го. Нельзя венгров сравнивать с турками, это команда совершенно другого уровня. Сегодня я доволен, как мы выходили в атаку. Но в завершающем пасе нужно прибавлять.

Мы обсудили с Дзюбой некоторые нюансы, о которых говорили при подготовке к матчу. А разве где-то прописано, что я должен его выпускать? Я не готовил его к замене.

Говорили Смолову то же самое, что Дзюбе. Когда команда соперников на нашей половине поля, нужно опускаться к опорному полузащитнику соперников.

На чужой половине он все делал абсолютно правильно. Поэтому пару раз его подозвал, а подробнее мы обсудили это в перерыве. Не могу сказать, что чем-то в его игре недоволен.

Он много открывается, много работает на команду, что в обороне, что в атаке. Надо ему дать свободу, и он будет забивать свои голы.

Что произошло в момент пропущенного гола? Мы делали прессинг, он в общем-то получился. Вратарь выбил мяч именно под прессингом. А что произошло дальше, надо спокойно пересмотреть.

Мяч был в районе Кутепова, но мы виноватых не ищем. Повторяю, надо внимательно посмотреть эпизод. В целом сыграл он достаточно надежно», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».