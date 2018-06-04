Семак: На принятие предложения «Зенита» было всего несколько часов

Новый главный тренерпрокомментировал свой уход изв питерский клуб.

«Все решилось довольно быстро. Был определенный интерес, обозначенный руководством "Зенита" в течение двух недель после завершения чемпионата. За пару дней поступило более конкретное предложение. Несколько часов у меня было на принятие решения.

Были свои "за" и "против". Но выбор сделан и мои мысли теперь о "Зените", о работе, которую нужно сделать, о первых шагах: планирование сборов, подбор соперников и так далее», — сказал Семак в интервью пресс-службе «Уфы».

«Конечно, немного грустно оставлять команду. Есть ощущение легкой недосказанности. Есть хороший шанс пробиться в Лигу Европы через квалификацию. Хочу пожелать в этом удачи следующему тренерскому штабу», — также отметил специалист.