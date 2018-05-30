Семак: «Зенит» не собирается взрывать трансферный рынок

Новый главный тренер «Зенита»рассказал о задачах, которые ставит перед ним клуб.

О назначении 42-летнего специалиста было объявлено сегодня, с ним заключен контракт на 2 года с возможностью продления еще на год.

«Только бороться за первое место. "Зенит" не может ставить других задач. Задача номер один – возвращение в Лигу чемпионов, это приоритет.

Команда достаточно молодая, и нам нужно понимать, насколько молодые игроки будут прогрессировать с той скоростью, с которой это необходимо для нашего общего роста. Это важный вопрос, и мы будем исходить из него.

Наверное, в следующем сезоне на титул будут претендовать еще пять-шесть команд, но мы точно не хуже. А дальше – посмотрим по тому, как мы будем играть, как мы будем выступать, насколько реально быть первыми.

Усиление? Мы уже начали работать и в этом направлении. Конечно, в каждое трансферное окно для усиления команды необходимы один-два качественных футболиста. Это будет хорошо с точки зрения конкуренции.

К сожалению, сейчас ушел Кришито, один из лидеров команды последних лет, и, естественно, на те позиции, которые требуют усиления, мы будем рассматривать кандидатов.

Главное – чтобы они были сильнее тех футболистов, которые есть. В этом как раз и заключается задачи селекционной службы и тренерского штаба. Найти тех игроков, которые нас усилят.

Да, возможность приобретать есть. Мы не обладаем какими-то заоблачными суммами и гигантскими амбициями, которые могут взорвать трансферный рынок, в этом нет никакой идеи.

Но квалифицированные футболисты за разумную цену, конечно, никогда не помешают. Но еще раз повторюсь, мы будем исповедовать точечную селекцию», — рассказал Семак в интервью клубной пресс-службе.