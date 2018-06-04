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    Факундо Феррейра подтвердил свой переход в «Бенфику»

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    Нападающий донецкого «Шахтера» Факундо Феррейра в ближайшее время подпишет контракт с «Бенфикой».

    Факундо Феррейра
    Факундо Феррейра
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  • «Переговоры с "Бенфикой" находятся на продвинутой стадии, но они все еще не закончены. Однако, я понимаю, что осталось только договориться о некоторых деталях контракта и подписать его.

    Я искренне надеюсь, что все вопросы по контракту будут решены в ближайшее время и я буду счастлив. Я буду рад выступать в величайшем клубе Португалии и играть с классными игроками», — приводит слова Феррейры O Jogo.

    В прошедшем сезоне 27-летний аргентинец стал лучшим бомбардиром «горняков». На его счету 30 голов в 42 поединках во всех турнирах.

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