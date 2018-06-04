Факундо Феррейра подтвердил свой переход в «Бенфику»

Нападающий донецкого «Шахтера»в ближайшее время подпишет контракт с «Бенфикой».

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«Переговоры с "Бенфикой" находятся на продвинутой стадии, но они все еще не закончены. Однако, я понимаю, что осталось только договориться о некоторых деталях контракта и подписать его.

Я искренне надеюсь, что все вопросы по контракту будут решены в ближайшее время и я буду счастлив. Я буду рад выступать в величайшем клубе Португалии и играть с классными игроками», — приводит слова Феррейры O Jogo.

В прошедшем сезоне 27-летний аргентинец стал лучшим бомбардиром «горняков». На его счету 30 голов в 42 поединках во всех турнирах.