Идову и Муса — в заявке сборной Нигерии на ЧМ-2018

В список вошли защитник «Амкара» Брайн Идову и нападающий «Лестера» Ахмед Муса, выступавший в минувшем сезоне РФПЛ на правах аренды за ЦСКА.
Полностью состав выглядит следующим образом:
голкиперы Икечукву («Эньимба»), Узохо («Депортиво»), Акпейи («Чиппа Юнайтед»).
защитники Шеку («Бурсаспор»), Эбьюэхи («АДО Ден Хааг»), Эчиджиле («Серкль Брюгге»), Идову («Амкар»), Авазьем («Нант»), Трост-Эконг («Бурсаспор»), Балогун («Майнц»), Омеруо («Касимпаша»).
полузащитники Оби Микел («Тяньцзинь Тэда»), Онази («Трабзонспор»), Ндиди («Лестер»), Этебо («Лас-Пальмас»), Огу («Хапоэль» Б-Ш), Джоэл Оби («Торино»).
нападающие Муса, Ихеаначо (оба — «Лестер»), Игало («Чанчунь Ятай»), Айуоби («Арсенал»), Мозес («Челси»), Нванкво («Кротоне»).
На ЧМ-2018 нигерийцы сыграют в группе с Аргентиной, Хорватией и Исландией.