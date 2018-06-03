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    Идову и Муса — в заявке сборной Нигерии на ЧМ-2018

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    Тренерский штаб сборной Нигерии огласил финальную заявку из 23 человек на ЧМ–2018, сообщает пресс-служба федерации футбола страны.

    Брайн Идову
    Брайн Идову
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  • В список вошли защитник «Амкара» Брайн Идову и нападающий «Лестера» Ахмед Муса, выступавший в минувшем сезоне РФПЛ на правах аренды за ЦСКА.

    Полностью состав выглядит следующим образом:

    голкиперы Икечукву («Эньимба»), Узохо («Депортиво»), Акпейи («Чиппа Юнайтед»).

    защитники Шеку («Бурсаспор»), Эбьюэхи («АДО Ден Хааг»), Эчиджиле («Серкль Брюгге»), Идову («Амкар»), Авазьем («Нант»), Трост-Эконг («Бурсаспор»), Балогун («Майнц»), Омеруо («Касимпаша»).

    полузащитники Оби Микел («Тяньцзинь Тэда»), Онази («Трабзонспор»), Ндиди («Лестер»), Этебо («Лас-Пальмас»), Огу («Хапоэль» Б-Ш), Джоэл Оби («Торино»).

    нападающие Муса, Ихеаначо (оба — «Лестер»), Игало («Чанчунь Ятай»), Айуоби («Арсенал»), Мозес («Челси»), Нванкво («Кротоне»).

    На ЧМ-2018 нигерийцы сыграют в группе с Аргентиной, Хорватией и Исландией.

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