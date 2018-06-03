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    Кононов был бы рад видеть Дзюбу в «Арсенале»

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    Новый главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов рассказал о том, какой видит игру своей новой команды, а также подчеркнул, что был бы рад сотрудничеству с Артемом Дзюбой.

    Олег Кононов
    Олег Кононов
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  • «Как тренер всегда ставлю для себя самую высокую планку. Нужно узнать детально, кто у нас будет играть, потому что много футболистов основного состава покинули клуб, их нужно заменить равноценными – чтобы игра команды оставалась на высоком уровне. Футболистам нужно понять мои требования.

    Хочу, чтобы команда играла в атаку, в открытый футбол. Постараюсь быть полезным команде и клубу, чтобы болельщики приходили на стадион и получали удовольствие от игры.

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    • Селекционная работа продолжается. Если Дзюба захочет продолжить карьеру в "Арсенале", буду рад. Я всегда относился к нему с уважением. Все зависит от "Зенита" и самого футболиста», — цитирует Кононова «Спорт-Экспресс».

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