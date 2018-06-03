Кононов был бы рад видеть Дзюбу в «Арсенале»

Новый главный тренер тульского «Арсенала»рассказал о том, какой видит игру своей новой команды, а также подчеркнул, что был бы рад сотрудничеству с

«Как тренер всегда ставлю для себя самую высокую планку. Нужно узнать детально, кто у нас будет играть, потому что много футболистов основного состава покинули клуб, их нужно заменить равноценными – чтобы игра команды оставалась на высоком уровне. Футболистам нужно понять мои требования.

Хочу, чтобы команда играла в атаку, в открытый футбол. Постараюсь быть полезным команде и клубу, чтобы болельщики приходили на стадион и получали удовольствие от игры.

Селекционная работа продолжается. Если Дзюба захочет продолжить карьеру в "Арсенале", буду рад. Я всегда относился к нему с уважением. Все зависит от "Зенита" и самого футболиста», — цитирует Кононова «Спорт-Экспресс».