Экс-наставник «Краснодара» стал новым главным тренером тульского «Арсенала»

Тульский «Арсенал» на своем официальном сайте объявил о назначениина должность главного тренера.

Детали подписанного контракта с 52-летним специалистом не разглашаются.

Кононов начинал тренерскую карьеру в Белоруссии, где работал в минских «Торпедо» и «Локомотиве», затем трудился в украинских клубах «Металлург» (Запорожье), «Карпаты» и «Севастополь».

В 2013 году Кононов возглавил «Краснодар», который тренировал на протяжении трех лет. Он завоевал с «быками» первые в истории клуба медали – бронзу чемпионата России (сезон-2014/15). В 2014 году «Краснодар» выступал в финале Кубка России.

В 2017 году Олег Кононов тренировал грозненский «Ахмат».