Сборная Исландии на своём поле уступила Норвегии

потерпел домашнее поражение от(2:3) в товарищеском матче, который прошел в Рейкьявике на стадионе «Лаугардалсвёллур».

Фрагмент матча twitter.com/EvaBjork7 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Голами в составе исландцев отметились Альфред Финнбогасон (пенальти) на 30-й минуте и Гилфи Сигурдссон на 70-й минуте.

За норвежскую команду забивали Бьёрн Йонсен (15), Джошуа Кинг (80) и Александр Сорлот (85).

Защитники «Ростова» Рагнар Сигурдссон и Сверрир Ингасон, а также нападающий Бьорн Сигурдарсон провели в этой игре по одному тайму.

Сборная Исландии продолжает подготовку к чемпионату мира — 2018, где встретится в группе с командами Аргентины, Нигерии и Хорватии.

Сборная Норвегии пропустит турнир в России.