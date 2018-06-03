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    Сборная Исландии на своём поле уступила Норвегии

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    Сборная Исландии потерпел домашнее поражение от Норвегии (2:3) в товарищеском матче, который прошел в Рейкьявике на стадионе «Лаугардалсвёллур».

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча
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  • Голами в составе исландцев отметились Альфред Финнбогасон (пенальти) на 30-й минуте и Гилфи Сигурдссон на 70-й минуте.

    За норвежскую команду забивали Бьёрн Йонсен (15), Джошуа Кинг (80) и Александр Сорлот (85).

    Защитники «Ростова» Рагнар Сигурдссон и Сверрир Ингасон, а также нападающий Бьорн Сигурдарсон провели в этой игре по одному тайму.

    Сборная Исландии продолжает подготовку к чемпионату мира — 2018, где встретится в группе с командами Аргентины, Нигерии и Хорватии.

    Сборная Норвегии пропустит турнир в России.

    Товарищеский матч
    Исландия — Норвегия — 2:3 (1:1)
    Голы: Йонсен, 15 (0:1). Финнбогасон, 30 — с пенальти (1:1). Г.Сигурдссон, 70 (2:1). Кинг, 80 (2:2). Серлот, 85 (2:3)Исландия: Шрам, Ауднасон, Сайварссон, Р.Сигурдссон (Ингасон, 46), Магнуссон, Халльфредссон (Фридьонссон, 83), Бьяднасон (Гудмундссон, 88), Гисласон (А.Скуласон, 63), Гвюдмундссон, Финнбогасон (Сигурдарсон, 46), Бедварссон (Г.Сигурдссон, 64)Норвегия: Ярстейн, Свенссон, Линнес, Айер, Нордтвейт, Хенриксен, Фоссум, Йохансен, Берге (Сельнес, 46), Эль-Юнусси (Кинг, 71), Йонсен (Серлот, 71)Предупреждения: Свенссон, 8. Ауднасон, 73
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