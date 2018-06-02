ФИФА оценила заявки на ЧМ-2026

ФИФА выставила оценки заявкам стран, претендующих на проведение чемпионата мира по футболу в 2026 году, сообщает AP.

По информации агентства, объединенная заявка США, Канады и Мексики получила 4 балла из 5 по итогам инспекции, заявка Марокко – 2,7 балла.

Если бы африканская страна набрала меньше 2 баллов, то ее заявку могли бы дисквалифицировать.

Инспекторы ФИФА предупредили, что заявку Марокко отличают высокие риски, так как в стране практически отсутствует необходимая для турнира инфраструктура. Особую тревогу вызывают три области.

При этом в североамериканских странах большая часть стадионов и отелей являются действующими.

Прогнозируемая выручка от проведения турнира в Северной Америке – 14,3 миллиарда долларов, тогда как в Марокко – только 7,2.

Место проведения ЧМ-2026 будет определено на конгрессе ФИФА в Москве, он пройдет 13 июня, за день до старта ЧМ-2018.