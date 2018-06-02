Агент Магнуссона заявил о желании футболиста перейти в ЦСКА

Агент, представляющий интересы защитника «Бристоль Сити» и сборной Исландии, подтвердил информацию об интересе к игроку со стороны московского ЦСКА.

Хордур Магнуссон bcfc.co.uk 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Гунллаугссон подчеркнул, что его клиента привлекает вариант с переездом в Москву.

«ЦСКА, "Бристоль" и сам игрок заинтересованы в том, чтобы осуществить трансфер Магнуссона в московскую команду.

Клубы объявят о переходе, когда все будет согласовано. ЦСКА не единственный, кто сделал предложение "Бристолю", но игрок хочет перейти только в ЦСКА», — цитирует Гунллаугссона «Чепмпионат».

Магнуссон перешел в «Бристоль Сити» в 2016 году из «Ювентуса». В составе английской команды защитник провел 61 матч во всех турнирах и забил один гол.