Агент Магнуссона заявил о желании футболиста перейти в ЦСКА

Хордур Магнуссон
bcfc.co.uk
Гунллаугссон подчеркнул, что его клиента привлекает вариант с переездом в Москву.
«ЦСКА, "Бристоль" и сам игрок заинтересованы в том, чтобы осуществить трансфер Магнуссона в московскую команду.
Клубы объявят о переходе, когда все будет согласовано. ЦСКА не единственный, кто сделал предложение "Бристолю", но игрок хочет перейти только в ЦСКА», — цитирует Гунллаугссона «Чепмпионат».
Магнуссон перешел в «Бристоль Сити» в 2016 году из «Ювентуса». В составе английской команды защитник провел 61 матч во всех турнирах и забил один гол.