FourFourTwo включил Яшина в топ-25 лучших игроков чемпионатов мира

На 12-е место рейтинга журналисты издания поставили экс-вратаря сборной СССР Льва Яшина, который принимал участие на ЧМ в 1958, 1962 и 1966 годах.
Возглавил рейтинг легендарный аргентинец Диего Марадона, который выиграл мировое первенство в 1986 году.
Второе место занял трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле, а третье – Мирослав Клозе, ставший победителем мирового первенства в 2014 году в составе сборной Германии.
Топ-25 игроков чемпионатов мира по версии FourFourTwo:
1. Диего Марадона (Аргентина);
2. Пеле (Бразилия);
3. Мирослав Клозе (Германия);
4. Роналдо (Бразилия);
5. Франц Беккенбауэр (Германия);
6. Кафу (Бразилия);
7. Гарринча (Бразилия);
8. Жюст Фонтен (Франция);
9. Зинедин Зидан (Франция);
10. Йохан Кройфф (Голландия);
11. Герд Мюллер (Германия);
12. Лев Яшин (СССР);
13. Паоло Росси (Италия);
14. Карлос Альберто (Бразилия);
15. Фабио Каннаваро (Италия);
16. Ференц Пушкаш (Венгрия);
17. Хави (Испания);
18. Мишель Платини (Франция);
19. Лотар Маттеус (Германия);
20. Эйсебио (Португалия);
21. Жаирзиньо (Бразилия);
22. Паоло Мальдини (Италия);
23. Ривалдо (Бразилия);
24. Роже Милла (Камерун);
25. Гари Линекер (Англия).