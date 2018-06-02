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    FourFourTwo включил Яшина в топ-25 лучших игроков чемпионатов мира

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    Футбольный журнал FourFourTwo в преддверии старта ЧМ-2018 составил свой рейтинг из 25 лучших игроков чемпионатов мира.

    Диего Марадона
    Диего Марадона
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  • На 12-е место рейтинга журналисты издания поставили экс-вратаря сборной СССР Льва Яшина, который принимал участие на ЧМ в 1958, 1962 и 1966 годах.

    Возглавил рейтинг легендарный аргентинец Диего Марадона, который выиграл мировое первенство в 1986 году.

    Второе место занял трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле, а третье – Мирослав Клозе, ставший победителем мирового первенства в 2014 году в составе сборной Германии.

    Топ-25 игроков чемпионатов мира по версии FourFourTwo:

    1. Диего Марадона (Аргентина);
    2. Пеле (Бразилия);
    3. Мирослав Клозе (Германия);
    4. Роналдо (Бразилия);
    5. Франц Беккенбауэр (Германия);
    6. Кафу (Бразилия);
    7. Гарринча (Бразилия);
    8. Жюст Фонтен (Франция);
    9. Зинедин Зидан (Франция);
    10. Йохан Кройфф (Голландия);
    11. Герд Мюллер (Германия);
    12. Лев Яшин (СССР);
    13. Паоло Росси (Италия);
    14. Карлос Альберто (Бразилия);
    15. Фабио Каннаваро (Италия);
    16. Ференц Пушкаш (Венгрия);
    17. Хави (Испания);
    18. Мишель Платини (Франция);
    19. Лотар Маттеус (Германия);
    20. Эйсебио (Португалия);
    21. Жаирзиньо (Бразилия);
    22. Паоло Мальдини (Италия);
    23. Ривалдо (Бразилия);
    24. Роже Милла (Камерун);
    25. Гари Линекер (Англия).

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