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    Болельщики «Кубани» решили создать футбольный клуб

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    30 мая «Кубань» на своем официальном сайте сообщила, что не прошла лицензирование РФС. Генеральный директор клуба Геннадий Крапивка отметил, что дальнейшее участие команды в турнирах под эгидой РФС под большим вопросом.

    Болельщики «Кубани» решили создать футбольный клуб
    Болельщики «Кубани» решили создать футбольный клуб
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  • Объединение болельщиков «Кубани» выступило с заявлением по поводу сложившейся ситуации.

  • «Кубань»: Участие клуба в соревнованиях РФС под вопросом
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    • «30 мая 2018 стало известно о том, что ФК "Кубань" не прошел лицензирование для участия в соревнованиях, проводимых под эгидой РФС. Одновременно на официальном сайте клуба было размещено заявление о том, что дальнейшее существование ФК "Кубань" "под большим вопросом". Учитывая ранее введенную процедуру банкротства в отношении клуба, констатируем, что в год 90-летия клуба он уничтожен, вопреки многократным обещаниям и заверениям губернатора края Кондратьева В.И., куратора клуба Коробки А.Н. и руководства клуба.

    Считаем, что к краху клуба, в первую очередь, привели крайне непрофессиональные действия лиц, которым губернатор края доверил управление клубом, а именно: куратора клуба со стороны администрации края Коробки А.Н., а также назначенных им генерального директора клуба Крапивки Г.А., его помощника Кумсарова Э.А., спортивного директора Крячика Е.А.

    В результате дилетантского управления клубом со стороны администрации края, регион, в котором будет проводиться чемпионат мира, перед началом всемирного спортивного праздника потерял старейшую футбольную команду юга России.

    Понимая, что дальнейшее будущее нашего любимого клуба зависит только от нас, болельщиков, настоящим объявляем о создании общественной организации, на базе которой будет создан футбольный клуб, который мы считаем единственным продолжением футбольных традиций "Кубани". Данная общественная организация создается всеми основными объединениями болельщиков клуба, с последующим свободным вступлением в нее всех желающих, кому дороги имя, цвета и душа "Кубани".

    "Кубань" там, где ее болельщики!» — говорится в заявлении объединения болельщиков клуба.

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