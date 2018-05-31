Тульский «Арсенал» объявил об уходе четверых футболистов

«Арсенал» объявил об уходе четверых футболистов —

Боурчану перешел в «Арсенал» в начале 2017 года (38 матчей), Максимов пополнил состав «оружейников» осенью 2016 года (25 матчей, 2 гола), Шевченко выступал за «Арсенал» с весенней части сезона ФНЛ-2015/16 (52 матча, 7 мячей), а Расич подписал контракт с туляками зимой прошлого года (18 матчей).

«"Арсенал" благодарит Боурчану, Максимова, Шевченко и Расича за профессиональное отношение к футболу и желает успешного продолжения карьеры!» — говорится на официальном сайте тульской команды.