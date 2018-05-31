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    Тульский «Арсенал» объявил об уходе четверых футболистов

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    «Арсенал» объявил об уходе четверых футболистов — Александру Боурчану, Ильи Максимова, Игоря Шевченко и Федерико Расича.

    Александру Боурчану
    Александру Боурчану
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  • Боурчану перешел в «Арсенал» в начале 2017 года (38 матчей), Максимов пополнил состав «оружейников» осенью 2016 года (25 матчей, 2 гола), Шевченко выступал за «Арсенал» с весенней части сезона ФНЛ-2015/16 (52 матча, 7 мячей), а Расич подписал контракт с туляками зимой прошлого года (18 матчей).

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    • «"Арсенал" благодарит Боурчану, Максимова, Шевченко и Расича за профессиональное отношение к футболу и желает успешного продолжения карьеры!» — говорится на официальном сайте тульской команды.

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