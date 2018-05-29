Тарханов: Зная характер и целеустремленность Семака, он должен справиться

Бывший главный тренер «Урала»сказал, что экс-наставник «Уфы»готов к работе в «Зените».

«Сергей хорошо и долго работал в "Зените" до этого. Он помогал Спаллетти, Виллаш-Боашу. Русских тренеров надо продвигать, они не хуже, чем иностранцы.

Думаю, Семак готов возглавить "Зенит". Тем более, зная его характер и целеустремленность, он должен справиться. Верю, что у него получится.

Помимо аргентинцев, всех остальных футболистов в команде он знает. Иностранные специалисты, как Манчини, всегда заявляют, что им нужны игроки хорошего уровня.

Они не могут работать с российскими футболистами, которым надо подсказывать и учить. К тому же, у "Зенита" молодые ребята аргентинцы приехали, которых тоже надо направлять, говорить, как играть.

С готовыми футболистами топ-клубов работать легче, потому что у них высокий уровень мастерства. Хотя в управлении с такими игроками могут быть проблемы.

Насколько я знаю, с руководством "Уфы" у Сергея была договоренность – если будет приглашение от "Зенита", то он уйдет туда», – сказал Тарханов изданию «Чемпионат».