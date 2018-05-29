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    Тарханов: Зная характер и целеустремленность Семака, он должен справиться

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    Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов сказал, что экс-наставник «Уфы» Сергей Семак готов к работе в «Зените».

    Александр Тарханов
    Александр Тарханов
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  • «Сергей хорошо и долго работал в "Зените" до этого. Он помогал Спаллетти, Виллаш-Боашу. Русских тренеров надо продвигать, они не хуже, чем иностранцы.

    Думаю, Семак готов возглавить "Зенит". Тем более, зная его характер и целеустремленность, он должен справиться. Верю, что у него получится.

    Помимо аргентинцев, всех остальных футболистов в команде он знает. Иностранные специалисты, как Манчини, всегда заявляют, что им нужны игроки хорошего уровня.

    Они не могут работать с российскими футболистами, которым надо подсказывать и учить. К тому же, у "Зенита" молодые ребята аргентинцы приехали, которых тоже надо направлять, говорить, как играть.

    С готовыми футболистами топ-клубов работать легче, потому что у них высокий уровень мастерства. Хотя в управлении с такими игроками могут быть проблемы.

    Насколько я знаю, с руководством "Уфы" у Сергея была договоренность – если будет приглашение от "Зенита", то он уйдет туда», – сказал Тарханов изданию «Чемпионат».

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