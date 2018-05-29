Газизов: Окончательно уладили все с Семаком только минувшей ночью

Генеральный директор «Уфы»поблагодарил бывшего главного тренераза работу в клубе.

Сегодня, напомним, 42-летний специалист подписал двухлетний контракт с «Зенитом».

«Мы согласно нашим договоренностям, пошли на встречу Семаку и отпустили его. Окончательные детали были согласованы только минувшей ночью.

Сергей Богданович ушел в топ-клуб, а мы, считаю, некая ступень, которая помогла подготовить молодого российского тренера.

Отдельное спасибо хочу сказать спасибо жене Семака и всей остальной его большой семье. Знаю, что им было непросто когда-то перебраться в Уфу, но сегодня они возвращаются в Петербург. Желаю успеха Семаку в "Зените".

Будет ли проще брать футболистов "Зенита" в аренду? Я даже не рассматривал такой вариант. Все-таки "Уфа" и "Зенит" – соперники. Каждый борется за очки, победы, голы.

Я бы не хотел отвечать на вопрос о компенсации от "Зенита". По этическим соображениям», – рассказал Газизов изданию «Спорт-Экспресс».