Фурсенко: «Зенит» выбрал самого достойного кандидата

Президент «Зенита»высказался о назначенииглавным тренером сине-бело-голубых.

«Мы очень рады тому, что Сергей Богданович Семак вернулся в родной дом.

Он провел здесь достаточно времени как игрок и как тренер – здесь он начинал свою тренерскую карьеру. Очень успешно отработав в Уфе, Сергей Богданович теперь возглавит нашу команду.

В прошлом году мы начали строительство совершенно новой команды, играющей в атакующий зрелищный футбол. К нам пришел тренер, который абсолютно поддерживает нашу философию развития "Зенита".

Вдвойне приятно, что наши болельщики поддерживают наш выбор – мы выбрали самого достойного, – сказал Фурсенко клубной пресс-служба.