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    Фурсенко: «Зенит» выбрал самого достойного кандидата

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    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко высказался о назначении Сергея Семака главным тренером сине-бело-голубых.

    Сергей Семак и Сергей Фурсенко
    Сергей Семак и Сергей Фурсенко
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  • «Мы очень рады тому, что Сергей Богданович Семак вернулся в родной дом.

    Он провел здесь достаточно времени как игрок и как тренер – здесь он начинал свою тренерскую карьеру. Очень успешно отработав в Уфе, Сергей Богданович теперь возглавит нашу команду.

    В прошлом году мы начали строительство совершенно новой команды, играющей в атакующий зрелищный футбол. К нам пришел тренер, который абсолютно поддерживает нашу философию развития "Зенита".

    Вдвойне приятно, что наши болельщики поддерживают наш выбор – мы выбрали самого достойного, – сказал Фурсенко клубной пресс-служба.

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