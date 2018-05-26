«Севилья» хочет переманить тренера «Жироны»

Главный тренерможет возглавить

Пабло Мачина marca.com 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

По информации испанских СМИ, «Севилья» уже предложила специалисту двухлетний контракт и надеется заключить соглашение на следующей неделе.

В случае ухода Мачина из «Жироны» клуб получит от «Севильи» компенсацию в размере 1 миллиона евро, так как действующее соглашение тренера рассчитано еще на один сезон.

Мачин возглавляет «Жирону» с 2014 года. Под его руководством команда заняла 10-е место в минувшем чемпионате Испании.

Напомним, по ходу прошлого сезона «Севилья» уволила Винценцо Монтеллу, временно назначив тренером команды Хоакина Капарроса.