Защитник «Марселя» порвал ахиллово сухожилие

Защитник «Марселя»получил полный разрыв ахиллова сухожилия в матче заключительного 38-го тура чемпионата Франции с «Амьеном» (2:1) и выбыл на несколько месяцев, сообщает La Provence.

Португалец вышел в стартовом составе и был заменен на 78-й минуте. Отмечается, что 32-летний защитник играл со сломанным пальцем на левой руке.

Роланду, контракт которого с «Марселем» истекает в конце июня, уже перенес операцию. По данным источника, руководство клуба намерено продлить контракт с игроком.

В прошедшем сезоне Роланду провел 46 игр, забил 2 мяча и помог команде дойти до финала Лиги Европы, где она уступила мадридскому «Атлетико» (0:3).

Роланду вошел в расширенный состав сборной Португалии на ЧМ-2018, однако в итоговую заявку не попал.