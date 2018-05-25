Защитник «Марселя» порвал ахиллово сухожилие

Роланду
uefa.com
Португалец вышел в стартовом составе и был заменен на 78-й минуте. Отмечается, что 32-летний защитник играл со сломанным пальцем на левой руке.
Роланду, контракт которого с «Марселем» истекает в конце июня, уже перенес операцию. По данным источника, руководство клуба намерено продлить контракт с игроком.
В прошедшем сезоне Роланду провел 46 игр, забил 2 мяча и помог команде дойти до финала Лиги Европы, где она уступила мадридскому «Атлетико» (0:3).
Роланду вошел в расширенный состав сборной Португалии на ЧМ-2018, однако в итоговую заявку не попал.