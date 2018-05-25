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    Защитник «Марселя» порвал ахиллово сухожилие

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    Защитник «Марселя» Роланду получил полный разрыв ахиллова сухожилия в матче заключительного 38-го тура чемпионата Франции с «Амьеном» (2:1) и выбыл на несколько месяцев, сообщает La Provence.

    Роланду
    Роланду
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  • Португалец вышел в стартовом составе и был заменен на 78-й минуте. Отмечается, что 32-летний защитник играл со сломанным пальцем на левой руке.

    Роланду, контракт которого с «Марселем» истекает в конце июня, уже перенес операцию. По данным источника, руководство клуба намерено продлить контракт с игроком.

    В прошедшем сезоне Роланду провел 46 игр, забил 2 мяча и помог команде дойти до финала Лиги Европы, где она уступила мадридскому «Атлетико» (0:3).

    Роланду вошел в расширенный состав сборной Португалии на ЧМ-2018, однако в итоговую заявку не попал.

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