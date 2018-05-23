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    Талалаев может возглавить «Уфу»

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    Бывший главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев находится в списке кандидатов на пост главного тренера «Уфы», сообщает «Спорт-Экспресс».

    Андрей Талалаев
    Андрей Талалаев
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  • Сегодня стало известно о том, что 45-летний специалист не стал продлевать контракт с «Тамбовом» по обоюдному согласию сторон.

    Под его руководством клуб занял самое высокое место в истории — четвертое в ФНЛ. «Тамбов» вышел в стыковые матчи за место в премьер-лиге, где уступил «Амкару» (0:2, 0:1).

    «Зенит» на выданье: Семаку или Сарри?

    На данный момент «Уфой» руководит Сергей Семак, который может возглавить «Зенит».

    «Уфа» заняла шестое место в РФПЛ и примет участие в Лиге Европы, поскольку обладатель Кубка России «Тосно» не получил лицензию на участие в еврокубках.

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