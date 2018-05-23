Рудаков: Чтобы получить гарантированное качество, нужно платить огромные суммы

Спортивный директор тульского «Арсенала»рассказал о планах на ближайшее трансферное окно.

«В целом всеми игроками, которые провели минувший сезон в тульском "Арсенале", мы остались довольны. В том числе и теми футболистами, которые были в команде на правах аренды. Разочарований точно не было. Для клубов, возможности которых на трансферном рынке ограниченны, это нормальная практика, когда арендованные футболисты возвращаются в свои команды по окончании сезона. Дальше будем смотреть и работать в рамках того бюджета, который у нас есть. Будет профессиональный диалог, переговорный процесс, будем рассматривать различные варианты и кандидатуры.

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Как происходят трансферы в "Арсенале"? Решение по каждому игроку принимается коллегиально с участием президента клуба, спортивного директора и тренерского штаба. Обязательно общаемся с игроком лично, оцениваем не только его профессиональные качества, но и личные, человеческие. В прошедшем сезоне президент клуба Гурам Аджоев несколько раз летал в Европу, чтобы пообщаться с потенциальным новичком и принять окончательное решение. Сейчас, чтобы получить гарантированное качество, нужно платить огромные суммы. У нас далеко не всегда есть такая возможность, и не факт, что приобретение начнет сразу себя оправдывать. Поэтому мы вынуждены идти на аренду с правом выкупа. Когда футболист находится в аренде, мы на него смотрим, анализируем, он адаптируется у нас в коллективе. После этого становится понятно, имеет ли смысл продолжать сотрудничество», — цитирует Рудакова «Чемпионат».