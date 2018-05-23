ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей Семак«Зенит» на выданье: Семаку или Сарри?
  • 10:05
    • Дзагоев: Никто не хочет, чтобы болельщики ходили на матчи сборной и плевались
  • 09:33
    • Овечкин — о 7-й игре: «Вашингтон» ждет самый важный матч в жизни
  • 09:17
    • Карасев: Хочу попросить прощения у всех, кто пострадал из-за моих ошибок
  • 08:28
    • «Боруссия» и «Лос-Анджелес» сыграли вничью в прощальном матче Вайденфеллера
    Все новости спорта

    Рудаков: Чтобы получить гарантированное качество, нужно платить огромные суммы

  • подписаться
    •
    Спортивный директор тульского «Арсенала» Андрей Рудаков рассказал о планах на ближайшее трансферное окно.

    Андрей Рудаков
    Андрей Рудаков
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

  • «В целом всеми игроками, которые провели минувший сезон в тульском "Арсенале", мы остались довольны. В том числе и теми футболистами, которые были в команде на правах аренды. Разочарований точно не было. Для клубов, возможности которых на трансферном рынке ограниченны, это нормальная практика, когда арендованные футболисты возвращаются в свои команды по окончании сезона. Дальше будем смотреть и работать в рамках того бюджета, который у нас есть. Будет профессиональный диалог, переговорный процесс, будем рассматривать различные варианты и кандидатуры.

    Тульский "Арсенал" может возглавить Красножан

    Как происходят трансферы в "Арсенале"? Решение по каждому игроку принимается коллегиально с участием президента клуба, спортивного директора и тренерского штаба. Обязательно общаемся с игроком лично, оцениваем не только его профессиональные качества, но и личные, человеческие. В прошедшем сезоне президент клуба Гурам Аджоев несколько раз летал в Европу, чтобы пообщаться с потенциальным новичком и принять окончательное решение. Сейчас, чтобы получить гарантированное качество, нужно платить огромные суммы. У нас далеко не всегда есть такая возможность, и не факт, что приобретение начнет сразу себя оправдывать. Поэтому мы вынуждены идти на аренду с правом выкупа. Когда футболист находится в аренде, мы на него смотрим, анализируем, он адаптируется у нас в коллективе. После этого становится понятно, имеет ли смысл продолжать сотрудничество», — цитирует Рудакова «Чемпионат».

  • По теме
  • Новый вызов для графа Монтенегро
  • Вчера в 19:13
    •
  • Прогноз
  • Прогнозы и ставки на теннис 23 мая
  • 4,22
  • Сегодня в 12:10
    •
    Арсенал Тула РФПЛ Футбол России Трансферы Календарь РФПЛ
  • подписаться
    •
    В центре внимания
    Самые популярные кроссоверы в России за 1,5 миллиона рублейВыбираем кроссовер за 500 000 рублей
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Мушкетеры» удержат лидерство в своем квартете
  • «Гремио» — «Дефенсор Спортинг». Прогноз и ставки
  • 1,76
    •
  • «Серро Портеньо» оставит «Монагас СК» на последнем месте
  • «Серро Портеньо» — «Монагас СК». Прогноз и ставки
  • 1,83
    •
  • «Тампа-Бэй» или «Вашингтон». Кто составит компанию «Вегасу» в финале Кубка Стэнли?
  • «Тампа-Бэй» — «Вашингтон». Прогноз и ставки
  • 1,74
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Унаи Эмери сделает «Арсенал» тактически более гибким Футбол «Арсенал» безвозвратно прощается с футболом ВенгераЧего ожидать от Эмери в «Арсенале»? 05:330
  • 08:05
    • «Локомотив» интересуется защитником «Барселоны»
  • 07:44
    • Анчелотти согласовал контракт с «Наполи»
  • 07:31
    • Голкипер «Манчестер Юнайтед» не сыграет на ЧМ-2018
    Миодраг Божович Футбол Новый вызов для графа МонтенегроВсе о расставании тульского «Арсенала» и Миодрага Божовича Вчера в 19:130
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Австралийское и российское дерби в Страсбуре
  • 4,22
    •
  • 10:37
    • Чемпионат Бразилии будут бесплатно транслировать в интернете
  • 10:24
    • «Манчестер Сити» интересуется защитником «Аякса»
  • 10:18
    • Коновалов: Ко мне из СБР пока никто не обращался
    Сборная России Хоккей Провал России и Канады, чудо Швейцарии, вылет Белоруссии и стабильность ШвецииОсновательное подведение итогов чемпионата мира по хоккею в Дании Вчера в 10:460
  • 07:21
    • «Хьюстон» сравнял счет в серии с «Голден Стэйт»
  • 07:10
    • Эмери объявил о переходе в «Арсенал»
  • 08:26
    • Тульский «Арсенал» может возглавить Красножан
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие