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    Карасев: Хочу попросить прощения у всех, кто пострадал из-за моих ошибок

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    Арбитр Сергей Карасев поделился своими эмоциями от назначения на обслуживание матчей чемпионата мира-2018.

    Сергей Карасев
    Сергей Карасев
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  • «Последние годы наша бригада постоянно была задействована на сборах: перед чемпионатом Европы, перед чемпионатом мира.

    Для меня этот сезон можно назвать самым сложным, столько сборов никогда раньше не было. Во многом это связано с тестированием системы видеопомощи арбитрам [VAR].

    Хочу попросить прощения у всех, кто пострадал из-за моих ошибок в этом году, просто иногда что-то заклинивает, иногда не успеваешь перестроиться, не держите зла.

    Попадание на ЧМ-2018? Очень обрадовался этому факту, семья была рядом, мы все это обсудили. Мы даже подняли бокал вина за это событие. Если честно, то радоваться на тот момент сил особо не было, очень много их прошлось оставить на сборах, во время процесса отбора.

    Мы всегда внутри себя взвешивали свои шансы. Когда-то они повышались, когда-то наоборот, но в итоговый лист бригада попала. 4 июня все судьи собираются в Москве, там будет тренировочный лагерь», – сказал Карасев в интервью «Матч ТВ».

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