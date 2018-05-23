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    Дзагоев: Никто не хочет, чтобы болельщики ходили на матчи сборной и плевались

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    Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев хотел бы порадовать болельщиков на ЧМ-2018.

    Алан Дзагоев
    Алан Дзагоев
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  • «Всем небезразлична ситуация вокруг сборной. Никто не хочет, чтобы болельщики ходили на матчи команды и плевались. Всем хочется, чтобы был позитив на стадионе, чтобы болельщики, как было после 2008-го и до 2012-го, создавали хорошую атмосферу, которая была бы вокруг национальной команды. Опять-таки это зависит от нас, от нашей игры, от нашей отдачи, насколько мы будем бороться и проявлять себя.

    Конечно, [команда только своей игрой может сделать так, чтобы футболистов сборной меньше ругали]. В этом же мы сами и виноваты, что болельщики нас ругают», — цитирует Дзагоева ТАСС.

    «Мы говорим о том, что выход из группы и хотя бы одна стадия плей-офф – это уже хорошо. Но может случиться все что угодно. Если выйдем из группы, то там уже… Аппетит приходит во время еды. Понятно, что мы расстроимся, если пройдем еще одну стадию плей-офф и проиграем на следующей. Любой спортсмен не любит проигрывать», — добавил хавбек.

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