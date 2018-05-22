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    «Амкар» покинули два форварда

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    Пермский «Амкар» расстался с форвардами Александром Салугиным и Станиславом Прокофьевым. Стороны приняли обоюдное решение не продлевать контракты, которые подошли к концу.

    Александр Салугин
    Александр Салугин
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  • «Мы благодарим Александра и Станислава за игру в составе нашей команды и желаем успешного продолжения карьеры. В истории "Амкара" навсегда останутся их красивейшие и важные голы в ворота "Томи" и "Арсенала", — гласит сообщение пресс-службы клуба.

    Салугин пополнил "красно-черных" в 2015-м году. За три сезона нападающий сыграл в 44 матчах чемпионата и Кубка страны, забил в них четыре мяча.

    Прокофьев перешел в "Амкар" летом 2016 года. За два сезона, с учетом Кубка России, нападающий провел 25 игр и также забил четыре мяча.

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