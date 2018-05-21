ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Радость футболистов «Интера»Впервые за шесть лет. «Интер» пробился в Лигу чемпионов
  • 12:51
    • Дзюба пропустит очередную тренировку сборной России
  • 12:39
    • Тарханов подтвердил свой уход с поста главного тренера «Урала»
  • 12:06
    • Акинфеев стал десятикратным лауреатом приза «Вратарь года»
  • 11:12
    • Канада сохранила лидерство в рейтинге IIHF, Швеция опередила Россию
    Все новости спорта

    В «Енисее» отреагировали на информацию об интересе «Арсенала» к Аленичеву

  • подписаться
    •
    Директор «Енисея» Денис Рубцов рассказал о ситуации с главным тренером команды Дмитрием Аленичевым, которым якобы интересуется тульский «Арсенал».

    Дмитрий Аленичев
    Дмитрий Аленичев
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

  • Функционер напомнил, что со специалистом подписан двухлетний контракт.

    «Интерес "Арсенала" к Дмитрию Аленичеву? У него действующий контракт на два года. На сегодняшний день Аленичев — главный тренер "Енисея", который вывел команду в РФПЛ.

    Возвращение Аленичева и деклассированный "Анжи"

    Мы очень благодарны Дмитрию Анатольевичу. Спасибо ему и всему тренерскому штабу за этот сезон», — цитирует Рубцова «Чемпионат».

    Аленичев уже тренировал «Арсенал» с 2011 по 2015 год, после чего перешел в «Спартак».

  • По теме
  • Возвращение Аленичева и деклассированный «Анжи»
  • 01:57
    •
  • Прогноз
  • Прогнозы и ставки на футбол 21 мая
  • 4,23
  • Сегодня в 19:00
    •
    Енисей Арсенал Тула РФПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
  • подписаться
    •
    В центре внимания
    Главные новинки Женевского автосалона-2018 для РоссииСамые мощные двигатели в мире по количеству цилиндров
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Вашингтон» сравняет счет в серии с «Тампой-Бэй»
  • «Вашингтон» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки
  • 1,81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Густав Нюквист празднует первый гол в ворота Швейцарии Хоккей Защитили титул. Швеция в финале чемпионата мира дожала Швейцарию по буллитамСборная Швеции защитила титул чемпионов мира, обыграв в финале Швейцарию Вчера в 23:480
  • 10:56
    • Россияне назвали состав для подготовки к матчам отбора КМ-2019
  • 10:18
    • Тульский «Арсенал» объявил об уходе Божовича
  • 10:02
    • СМИ: Бенитес отклонил предложение «Зенита»
    Фернандо Торрес Футбол Примера и Серия А: 3 вещи, которые Вы могли упуститьНепримечательные, но значимые события финального тура 07:040
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Волки» останутся в элите
  • 4,23
    •
  • 13:05
    • «Енисей» рассматривает два-три варианта для проведения домашних матчей в РФПЛ
  • 12:19
    • Икарди не собирается уходить из «Интера»
  • 11:50
    • Калачев – лучший игрок «Ростова» в сезоне
    «Вегас Голден Найтс» — победители Западной конференции НХЛ Хоккей «Вегас» рвет шаблоны и выходит в финал Кубка Стэнли, перезагрузка «Тампы-Бэй» и ВасилевскогоИтоги недели в НХЛ 12:510
  • 08:55
    • Надаль вернулся на первую строку рейтинга ATP
  • 08:25
    • Парфенов сменит Тарханова в «Урале»
  • 08:16
    • «Зенит» предложил Сарри контракт на 7 млн евро в год
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие