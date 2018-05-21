В «Енисее» отреагировали на информацию об интересе «Арсенала» к Аленичеву

Директор «Енисея»рассказал о ситуации с главным тренером команды, которым якобы интересуется тульский «Арсенал».

Функционер напомнил, что со специалистом подписан двухлетний контракт.

«Интерес "Арсенала" к Дмитрию Аленичеву? У него действующий контракт на два года. На сегодняшний день Аленичев — главный тренер "Енисея", который вывел команду в РФПЛ.

Возвращение Аленичева и деклассированный "Анжи"

Мы очень благодарны Дмитрию Анатольевичу. Спасибо ему и всему тренерскому штабу за этот сезон», — цитирует Рубцова «Чемпионат».

Аленичев уже тренировал «Арсенал» с 2011 по 2015 год, после чего перешел в «Спартак».