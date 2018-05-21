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    «Енисей» рассматривает два-три варианта для проведения домашних матчей в РФПЛ

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    Красноярский «Енисей» рассматривает два-три варианта для проведения домашних матчей в российской Премьер-лиге.

    Болельщики «Енисея»
    Болельщики «Енисея»
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  • Об этом рассказал спортивный директор клуба Денис Петровский.

    «У нас два-три плана развития ситуации, где мы можем проводить наши домашние матчи. Подробности я говорить не буду, потому что они в стадии рабочего обсуждения. В зависимости от того, что нам из этих вариантов согласуют, тогда мы об этом скажем», — цитирует Петровского «Р-Спорт».

    При этом функционер подчеркнул, что будет просить на старте сезона по максимуму проводить матчи на выезде, так как в октябре должна завершится реставрация Центрального стадиона в Красноярске.

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    Также спортивный директор сообщил, что пока тренерский штаб не определился с тем, как будет изменен состав команды.

    «В следующие недели вместе с тренерским штабом будем обсуждать состав, потенциальную селекцию, в каком количестве необходимо провести усиление и необходимо ли оно вообще. Это будет приоритет тренерского штаба...

    Вторая часть сезона была сложной. Думаю, она дала пищу для размышлений нашему тренерскому штабу. Поэтому, в каком варианте они видят, будем обсуждать. Исходя из того, в каком количестве нам необходимо усиление, исходя из этого растет размер оплаты труда. Растет и бюджет», — добавил Петровский.

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