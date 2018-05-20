«Енисей» проиграл «Анжи», но вышел в РФПЛ

Фрагмент матча
ФК «Анжи»
В составе красноярской команды голами отметились Марко Обрадович, Максим Семакин и Сердер Сердеров. У махачкалинского клуба точные удары на счету Квадво Поку, Амура Калмыкова и Владимира Полуяхтова, оформившего дубль в этой встрече.
Напомним, в первой встрече «Енисей» победил со счётом 3:0. Таким образом, красноярская команда вышла в РФПЛ, а «Анжи» вылетел в ФНЛ.
Чемпионат России. Переходные матчи
«Анжи» (Махачкала) — «Енисей» (Красноярск) — 4:3 (1:2)
Голы: Обрадович, 15 (0:1). Семакин, 17 (0:2). Поку, 45+2 (1:2). Калмыков, 73 (2:2). Полуяхтов, 74 (3:2). Сердеров, 84 — с пенальти (3:3). Полуяхтов, 90+4 (4:3).«Анжи»: Сугробов, Тетрашвили, Самарджич, Армаш (Калмыков, 53), Полуяхтов, Данченко, Бакаев, Антон, Поку (Будковский, 77), Маркелов (Глебов, 70), Лескано.«Енисей»: Филиппов, Кичин, Жиров, Гасанов, Чичерин, Фатуллаев, Семакин, Иванов (Рожков, 43), Камеш, Кутьин (Саркисов, 52), Обрадович (Сердеров, 68).Предупреждения: Антон, 18. Кичин, 20. Бакаев, 90+4.