«Енисей» проиграл «Анжи», но вышел в РФПЛ

В ответном стыковом матче за право участвовать в российской Премьер-лиге в следующем сезонена своем поле переигралсо счётом 4:3 (1:2).

В составе красноярской команды голами отметились Марко Обрадович, Максим Семакин и Сердер Сердеров. У махачкалинского клуба точные удары на счету Квадво Поку, Амура Калмыкова и Владимира Полуяхтова, оформившего дубль в этой встрече.

Напомним, в первой встрече «Енисей» победил со счётом 3:0. Таким образом, красноярская команда вышла в РФПЛ, а «Анжи» вылетел в ФНЛ.