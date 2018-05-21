Паредес: Душа болит из-за того, что не смогу сыграть на ЧМ-2018

Полузащитник «Зенита»поделился эмоциями после того, как узнал, что не попал в состав сборной Аргентины на ЧМ-2018.

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Паредес и Икарди не попали в окончательный состав сборной Аргентины на ЧМ-2018

«Безумно хотел и мечтал сыграть в этой футболке. Сейчас душа болит из-за того, что я не смогу этого сделать. Но знаю, что семья и друзья придадут мне сил, которые необходимы мне сегодня, чтобы продолжить работать и когда-нибудь воспользоваться этой футболкой.

Поздравляю тех, кто попал в заявку, и желаю удачи каждому из 23 счастливчиков. Я знаю, что они с достоинством будут защищать цвета этой формы. Вперёд, Аргентина!», — написал Паредес в своем Instagram.

Сборная Аргентины на групповом этапе чемпионата мира-2018 сыграет с командами Исландии, Хорватии и Нигерии.