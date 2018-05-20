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    Конте готов покинуть свой пост ради общего блага

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    Главный тренер «Челси» Антонио Конте заявил, что готов покинуть свой пост ради общего блага.

    Антонио Конте
    Антонио Конте
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  • «Челси» в сезоне-2017/18 не смог защитить титул чемпиона Англии, заняв пятое место, проиграл испанской «Барселоне» в 1/8 финала Лиги чемпионов и «Арсеналу» в полуфинале Кубка английской лиги, но смог завоевать Кубок Англии, в субботу обыграв в финале «Манчестер Юнайтед» (1:0). Восьмую победу в старейшем футбольном турнире планеты лондонцам принес единственный гол Эдена Азара.

    «Я связан с клубом контрактом и полностью предан ему. Начиная с первого матча сезона против "Бернли", я постоянно подвергался критике, однако моя позиция остается неизменной — я предан своему клубу. Я уважаю свой клуб и уверен, что в любом случае он примет лучшее решение. За два сезона, проведенных здесь, я искренне полюбил этот клуб и его болельщиков. Если для общего блага наши пути должны разойтись, я приму это», — цитирует Конте официальный сайт «Челси».

    «На протяжении всего сезона появлялись слухи о моем уходе в сборную или другой клуб, однако я на каждой пресс-конференции стоял на том, что я остаюсь со своей командой. Я полностью соблюдаю условия контракта, однако такова специфика нашей работы. Руководство вправе принять любое решение, которое принесет пользу команде», — добавил специалист.

    Действующий контракт 48-летнего специалиста с «Челси» рассчитан до конца следующего сезона.

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