Бушманов: Удаление, как ни странно, пошло на пользу сборной России

Главный тренер сборной России U21прокомментировал домашнюю победу над сверстниками из Кипра (3:0) в товарищеском матче на стадионе имени Эдуарда Стрельцова в Москве.

С конца первого тайма россияне играли в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил защитник Александр Довбня.

«Матч получился непростой. Погодные условия и состояние поля не позволяли играть в тот футбол, который мы планировали.

Мяч застревал во многих зонах, из-за этого тормозилась игра, не всё получалось в атаке. Хотя даже в первом тайме мы создали около трёх хороших голевых моментов.

Под конец первого тайма на ровном месте получили удаление. Конечно, оно сказалось, но, как ни странно, в лучшую для нас сторону.

Команда стала играть более внимательно, рационально, в результате чего мы забили три мяча и одержали победу.

Мы были фаворитами в матче с Кипром, но важно было забить. Первый гол сыграл очень важную роль. До начала встречи мы говорили ребятам, что важно контролировать мяч, контролировать ход игры.

Мы также обращали внимание на то, что важно не останавливаться, а развивать своё преимущество, когда ведёшь в счёте. Рад, что ребята услышали нас и даже в таких непростых условиях решили задачу.

Если подводить итоги сбора, считаю, он прошёл достаточно плодотворно. Мы посмотрели в деле практически всех ребят, которые были у нас в распоряжении.

Как вы можете видеть, у нас в команде регулярно появляются новые игроки, которые достаточно хорошо проявляют себя.

Каждый сбор, каждая игра – небольшой шажок вперёд для нас в плане улучшения взаимодействия, взаимопонимания в обороне и в атаке. Мы работаем над улучшением своей игры, и майский сбор пошёл нам на пользу.

В следующий раз соберёмся вместе для подготовки к домашнему отборочному матчу ЧЕ-2019 U21 с Сербией, который пройдёт 11 сентября», — цитирует Бушманова официальный сайт РФС.