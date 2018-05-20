ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роман ЕмельяновКто нужен «Спартаку»? Потенциальные трансферы Карреры
  • 19:01
    • Сборная США обыграла Канаду и завоевала бронзу ЧМ-2018
  • 18:10
    • Голкипер «Тосно» – в шорт-листе «Спартака»
  • 17:44
    • Сборная России вылетела на сбор в Австрию
  • 16:40
    • СМИ: Гризманн договорился с «Барселоной»
    Все новости спорта

    Бушманов: Удаление, как ни странно, пошло на пользу сборной России

  • подписаться
    •
    Главный тренер сборной России U21 Евгений Бушманов прокомментировал домашнюю победу над сверстниками из Кипра (3:0) в товарищеском матче на стадионе имени Эдуарда Стрельцова в Москве.

    Евгений Бушманов
    Евгений Бушманов
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

  • С конца первого тайма россияне играли в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил защитник Александр Довбня.

    «Матч получился непростой. Погодные условия и состояние поля не позволяли играть в тот футбол, который мы планировали.

    Мяч застревал во многих зонах, из-за этого тормозилась игра, не всё получалось в атаке. Хотя даже в первом тайме мы создали около трёх хороших голевых моментов.

    Под конец первого тайма на ровном месте получили удаление. Конечно, оно сказалось, но, как ни странно, в лучшую для нас сторону.

    Команда стала играть более внимательно, рационально, в результате чего мы забили три мяча и одержали победу.

    Мы были фаворитами в матче с Кипром, но важно было забить. Первый гол сыграл очень важную роль. До начала встречи мы говорили ребятам, что важно контролировать мяч, контролировать ход игры.

    Мы также обращали внимание на то, что важно не останавливаться, а развивать своё преимущество, когда ведёшь в счёте. Рад, что ребята услышали нас и даже в таких непростых условиях решили задачу.

    Если подводить итоги сбора, считаю, он прошёл достаточно плодотворно. Мы посмотрели в деле практически всех ребят, которые были у нас в распоряжении.

    Как вы можете видеть, у нас в команде регулярно появляются новые игроки, которые достаточно хорошо проявляют себя.

    Каждый сбор, каждая игра – небольшой шажок вперёд для нас в плане улучшения взаимодействия, взаимопонимания в обороне и в атаке. Мы работаем над улучшением своей игры, и майский сбор пошёл нам на пользу.

    В следующий раз соберёмся вместе для подготовки к домашнему отборочному матчу ЧЕ-2019 U21 с Сербией, который пройдёт 11 сентября», — цитирует Бушманова официальный сайт РФС.

  • По теме
  • Черчесов сумел удивить: Расширенный состав России на ЧМ-2018
  • 11/05/2018 в 19:36
    •
  • Прогноз
  • «Милан» — «Фиорентина»
  • 1,95
  • Сегодня в 19:00
    •
    Сборная России Футбол России Товарищеские матчи
  • подписаться
    •
    В центре внимания
    Самые экономичные гибриды 2018 годаВыбираем надежный японский внедорожник за 1 миллион рублей
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Чем обернется визит «Фиорентины» на «Сан-Сиро»?
  • «Милан» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 1,95
    •
  • «Акулы» нацелены на голы
  • «Наполи» — «Кротоне». Прогноз и ставки
  • 2,95
    •
  • Стандартная ставка на «Атлетико»
  • «Атлетико» — «Эйбар». Прогноз и ставки
  • 2,39
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Владислав Кулач Футбол Последний бой. Пять миллионов для «Ворсклы»Полтавчане завоевали бронзовые медали чемпионата Украины 19:020
  • 15:44
    • Свитолина защитила титул на турнире в Риме
  • 13:03
    • Денисов планирует играть еще три года
  • 11:05
    • Дзюба вернется в общую группу 21 мая, Дзагоев – 22-го
    Хайнкес передал «факел» Ковачу Футбол Символический финал Кубка Германии. Главные выводыИтоги финального поединка Кубка Германии, в котором сенсационную победу праздновал «Айнтрахт» 15:550
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Разборки на финише
  • 12,72
    •
  • 19:36
    • «Милан» предложил 3-летний контракт Феллайни
  • 19:26
    • «Спарта» Адвоката вылетела из высшего дивизиона чемпионата Нидерландов
  • 19:22
    • «Эспаньол» на выезде одолел «Атлетик»
    Футболисты «Челси» Футбол Азар набирает форму. Бельгиец привел «Челси» к победе в Кубке АнглииРеакция СМИ на финальный матч Кубка Англии, в котором «Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» 09:560
  • 09:08
    • «Лестер» договорился о трансфере защитника «Порту»
  • 08:31
    • Конте готов покинуть свой пост ради общего блага
  • 08:15
    • Михаил Бердин заключил контракт с «Виннипегом»
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие