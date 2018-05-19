Манчини хочет выиграть со сборной Италии Евро-2020 и чемпионат мира

Бывший главный тренерзаявил, что хочет выиграть соЕвро-2020, а также чемпионат мира.

«К сожалению, в футболе всегда есть тяжелые периоды, поэтому мы должны найти наилучшие методы и способы, чтобы вернуть сборную на заслуженное место. Италия всегда была одной из лучших национальных команд в мире. Надеемся, что мы сможем все вместе проявить свои лучшие качества.

Мои основные цели такие же, как и у всей сборной. Нужно как можно быстрее поставить команду на ноги, чтобы она выиграла Евро-2020, а затем и чемпионат мира. Других целей нет», — цитирует Манчини Football Italia.

Напомним, Манчини подписал контракт со сборной Италии на два года.

Кришито надеется получить от Манчини вызов в сборную Италии

