Буффон попрощался с «Ювентусом»

Голкипернаписал прощальное письмо для болельщиков туринского клуба, которое разместил на своей странице в Instagram.

«Шесть тысяч сто одиннадцать дней. Шесть тысяч сто одиннадцать моментов чистой страсти, радости, слез, поражений и побед.

Спасибо всем и каждому. Все вы способствовали тому, чтобы каждый момент моей жизни был особенным в футболке "Юве". Она стала второй кожей для меня. Ее я с гордостью носил, любил и уважал.

Завтра это путешествие закончится. Закрывается книга, которую мы писали вместе. Меня переполняют эмоции. Дальше начнется новый путь, это неизбежно. Новая книга. Так должно быть.

"Ювентус" всегда будет важен для любого игрока и продолжит писать новые страницы в своей книге, а процесс этот будет бесконечным. Потому что этот клуб имеет уникальную ДНК, которую нельзя повторить. И это великолепно. "Юве" — это огромная семья. Моя семья. Я считаю этот клуб своим домом и никогда не перестану любить его. Он дал мне больше, чем я ему.

Я приехал на стадион на велосипеде. Я был так молод. И завтра я хочу уйти таким образом, чтобы насладиться и грустью расставания, и радостью оваций. Продолжу приветствовать товарищей по команде и друзей, которых я никогда не перестану называть братьями. Навеки ваш, Джанлуиджи Буффон».

Последним матчем Джанлуиджи в футболке «Ювентуса» станет встреча 38-го тура итальянской Серии А с «Вероной» 19 мая. 40-летний кипер может продолжить карьеру в ПСЖ.