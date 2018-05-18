ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Буффон попрощался с «Ювентусом»

    Футбол Италии Серия A Ювентус Календарь Серии А
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Джанлуиджи Буффон
    На фото:Джанлуиджи Буффон
    Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон написал прощальное письмо для болельщиков туринского клуба, которое разместил на своей странице в Instagram.

    «Шесть тысяч сто одиннадцать дней. Шесть тысяч сто одиннадцать моментов чистой страсти, радости, слез, поражений и побед.

    Спасибо всем и каждому. Все вы способствовали тому, чтобы каждый момент моей жизни был особенным в футболке "Юве". Она стала второй кожей для меня. Ее я с гордостью носил, любил и уважал.

    Завтра это путешествие закончится. Закрывается книга, которую мы писали вместе. Меня переполняют эмоции. Дальше начнется новый путь, это неизбежно. Новая книга. Так должно быть.

    "Ювентус" всегда будет важен для любого игрока и продолжит писать новые страницы в своей книге, а процесс этот будет бесконечным. Потому что этот клуб имеет уникальную ДНК, которую нельзя повторить. И это великолепно. "Юве" — это огромная семья. Моя семья. Я считаю этот клуб своим домом и никогда не перестану любить его. Он дал мне больше, чем я ему.

    Я приехал на стадион на велосипеде. Я был так молод. И завтра я хочу уйти таким образом, чтобы насладиться и грустью расставания, и радостью оваций. Продолжу приветствовать товарищей по команде и друзей, которых я никогда не перестану называть братьями. Навеки ваш, Джанлуиджи Буффон».

    Последним матчем Джанлуиджи в футболке «Ювентуса» станет встреча 38-го тура итальянской Серии А с «Вероной» 19 мая. 40-летний кипер может продолжить карьеру в ПСЖ.

    Испортит ли «Верона» проводы Буффона?«Ювентус» — «Верона». Прогноз и ставки на матч 38-го тура чемпионата Италии по футболу 19 мая
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Союз без будущих сожалений
  • Должен ли Буффон переходить в ПСЖ?
    •
  • Неповторимый. Буффон уходит на пенсию
  • Легендарный голкипер готов повесить перчатки на гвоздь
    •
  • 18/05
    • Агент: Наингголан не перейдет в «Зенит»
  • 18/05
    • СМИ: Паредес хочет покинуть «Зенит»
  • 18/05
    • Форвард «Милана» попал в сферу интересов «Локомотива»
  • 18/05
    • Аллегри не видит причин для ухода из «Ювентуса»
  • 18/05
    • Полузащитник «Ювентуса» заявил об уходе из клуба
  • 17/05
    • Сарри может продлить контракт с «Наполи»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Поль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого летаДжордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа ВеаКакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»Лионель Месси«В этот день теплом вашим я согрет»Спортивный мир поздравляет Лионеля Месси с тридцатилетиемНовый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге нацийАлекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайнЗинедин Зидан и его очередной кубок чемпионовЗидан: секрет успеха и новые вызовыКак Зидану удалось войти в историю?Франческо ТоттиИз Рима с любовью: Тотти завершил игровую карьеруРеакция СМИ на уход легендарного форвардаЙоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло
    Подробный разбор
  • «Вест Хэм» взялся за стройку после пожара
  • Реакция на отставку Дэвида Мойеса из «Вест Хэма»
    •
  • Аленичев возвращается в РФПЛ, замены Евсеева спасают «Амкар»
  • Реакция спортивных СМИ на первые стыковые матчи за право выступать в РФПЛ
    •
  • Неповторимый. Буффон уходит на пенсию
  • Легендарный голкипер готов повесить перчатки на гвоздь
    •
  • Главные счастливчики и неудачники сборной Англии. Саутгейт назвал состав на ЧМ-2018
  • Тренерский штаб английской национальной команды огласил имена 23 футболистов, которые сыграют на мировом первенстве
    •
  • Симеоне надоело проигрывать финалы
  • Победа «матрасников» в финале Лиги Европы — в нашем обзоре прессы
    •
  • Марадона в Белоруссии: Свадебный генерал для брестского «Динамо»
  • Все подробности о том, как аргентинская легенда оказалась во главе белорусского клуба
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Вернется ли «Парма» в элиту?
  • Прогнозы и ставки на футбол 18 мая
  • 7,51
    •
  • Проиграет ли «Вашингтон» третий матч подряд?
  • «Тампа-Бэй» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 20 мая
  • 1,80
    •
    Футбол. Лента новостей
  • Результативного поединка не будет
  • «Валенсия» — «Депортиво». Прогноз и ставки на матч 38-го тура чемпионата Испании по футболу 20 мая
    • 1,85Завтра в 13:00
  • Эпоха Абрамовича. «Особенный» и все-все-все
  • При российском миллиардере «Челси» пережил много взлетов и падений
    • 00:32
  • Союз без будущих сожалений
  • Должен ли Буффон переходить в ПСЖ?
    • Вчера в 21:20
  • 21:14
    • Мур утвержден на посту главного тренера «Вест Бромвича»
  • 20:59
    • Роналдиньо стал гостем академии «Краснодара»
  • 20:51
    • Макларен возглавил КПР
  • 20:12
    • СМИ: Артета готов возглавить «Арсенал»
  • 17:41
    • Хохлов продлил контракт с «Динамо»
  • 17:10
    • СМИ: Иньеста выбрал Японию
  • 16:55
    • Цаллагов вернется в «Зенит»
  • 16:40
    • Матюшенко: Парфенов в «Урале»? Никакой конкретики пока нет
  • 16:12
    • Харт: Опустошен из-за невызова в сборную Англии
  • 15:54
    • Аллегри не видит причин для ухода из «Ювентуса»
  • 15:25
    • СМИ: Паредес хочет покинуть «Зенит»
  • 15:08
    • Полузащитник «Ювентуса» заявил об уходе из клуба
  • 14:56
    • Сборная Японии назвала расширенный состав на ЧМ-2018
  • Новое детище Инфантино. За и против
  • ФИФА задумала грандиозную реформу клубного чемпионата мира
    • Вчера в 14:03
  • 13:25
    • «Фенербахче» сделает предложение по Мусе после ЧМ-2018
  • 13:14
    • Защитник «Зенита» сыграл в футбол с осужденными колонии
  • 13:01
    • Ташаев знает о переговорах между «Динамо» и «Спартаком»
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус