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    Буффон близок к переходу в ПСЖ

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    Джанлуиджи Буффон
    На фото:Джанлуиджи Буффон
    Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может стать игроком «Пари Сен-Жермен», сообщает «Спорт-Экспресс».

    По информации Le Parisien и Canal +, вратарь ведет переговоры с парижским клубом по поводу двухлетнего контракта, и на данный момент стороны серьезно продвинулись в обсуждении возможного сотрудничества.

    Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Ливерпуля».

    До этого стало известно, что 40-летний футболист покинет «Ювентус» по окончании сезона. 19 мая в чемпионате Италии он сыграет последний матч за команду против «Вероны».

    В текущем сезоне игрок провел 20 матчей в Серии А, пропустил 14 мячей и 11 раз отыграл «на ноль».

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