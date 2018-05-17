Буффон близок к переходу в ПСЖ

Голкипер «Ювентуса»может стать игроком, сообщает «Спорт-Экспресс»

По информации Le Parisien и Canal +, вратарь ведет переговоры с парижским клубом по поводу двухлетнего контракта, и на данный момент стороны серьезно продвинулись в обсуждении возможного сотрудничества.

Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Ливерпуля».

До этого стало известно, что 40-летний футболист покинет «Ювентус» по окончании сезона. 19 мая в чемпионате Италии он сыграет последний матч за команду против «Вероны».

В текущем сезоне игрок провел 20 матчей в Серии А, пропустил 14 мячей и 11 раз отыграл «на ноль».