«Вольфсбург» победил «Хольштайн» в первом матче за право выступать в Бундеслиге

одержал домашнюю победу над(3:1) в первом матче за право выступления в первой Бундеслиге.

Голами в составе «волков» отметились Дивок Ориги, Йосип Брекало и Юнус Малли. За гостей забил Кингсли Шиндлер.

Отметим, что в составе гостей на поле не появилось ни одного легионера. «Хольштайн» ни разу не играл в первой Бундеслиге после ее учреждения в 1963 году.

В прошедшем сезоне «Вольфсбург» финишировал на 16-й строчке в таблице первой Бундеслиги, а «Хольштайн» занял третье место во второй Бундеслиге.

Ответная игра состоится 21 мая.