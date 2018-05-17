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    «Вольфсбург» победил «Хольштайн» в первом матче за право выступать в Бундеслиге

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    «Вольфсбург»
    На фото:«Вольфсбург»
    «Вольфсбург» одержал домашнюю победу над «Хольштайном» (3:1) в первом матче за право выступления в первой Бундеслиге.

    Голами в составе «волков» отметились Дивок Ориги, Йосип Брекало и Юнус Малли. За гостей забил Кингсли Шиндлер.

    Отметим, что в составе гостей на поле не появилось ни одного легионера. «Хольштайн» ни разу не играл в первой Бундеслиге после ее учреждения в 1963 году.

    В прошедшем сезоне «Вольфсбург» финишировал на 16-й строчке в таблице первой Бундеслиги, а «Хольштайн» занял третье место во второй Бундеслиге.

    Ответная игра состоится 21 мая.

    Чемпионат Германии. Переходные матчи
    «Вольфсбург» — «Хольштайн» — 3:1 (2:1)
    Голы: Ориги, 13 (1:0). Шиндлер, 34 (1:1). Брекало, 40 (2:1). Юнус Малли, 56 (3:1). «Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Кнохе, Виллиам, Удуокхай, Гилавоги, Юнус Малли (Камачо, 86), Арнольд, Штеффен (Блащиковски, 81), Брекало, Ориги (Димата, 90).«Хольштайн»: Кронхольм, Ван ден Берг, Херрманн, Шмидт, Кинсомби, Кцихос, Пайц (Мюлинг, 62), Дрекслер, Леверенц (Зейдель, 61), Дукш, Шиндлер.
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