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    Габи: Я должен проглотить свои слова о том, что Лига Европы – дерьмо

    Атлетико Лига Европы Марсель
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    Габи Фернандес
    На фото:Габи Фернандес
    Капитан «Атлетико» Габи Фернандес прокомментировал победу над «Марселем» (3:0) в финале Лиге Европы.

    «Это был очень важный матч, он позволяет нам оставаться на топ-уровне. Мы одна из лучших команд Европы.

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    Я говорил, что "Атлетико" умеет страдать. Мы "убили" эту игру, когда было нужно.

    Гризманн показал, что он сосредоточен на "Атлетико". Надеюсь, он останется. Трофей может помочь в этом смысле, а еще больше – то, как мы это сделали. Это важно для ближайших сезонов.

    Для Торреса не могло и быть лучшего прощания с "Атлетико", чем поднять над головой трофей. Он заслуживает этого, как никто другой.

    Моя фраза о том, что Лига Европы – дерьмо? Теперь я должен проглотить свои слова. Тогда (»Атлетико« не вышел в плей-офф Лиги чемпионов – прим. ред.) был трудный момент для всех нас», – сказал Габи, чьи слова приводит AS.

    Стандартный финал«Марсель» — «Атлетико». Прогноз и ставки на финал Лиги Европы 16 мая
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