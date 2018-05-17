Габи: Я должен проглотить свои слова о том, что Лига Европы – дерьмо

Капитан «Атлетико»прокомментировал победу над «Марселем» (3:0) в финале Лиге Европы.

«Это был очень важный матч, он позволяет нам оставаться на топ-уровне. Мы одна из лучших команд Европы.

"Атлетико" получит от УЕФА 26,6 млн евро

Я говорил, что "Атлетико" умеет страдать. Мы "убили" эту игру, когда было нужно.

Гризманн показал, что он сосредоточен на "Атлетико". Надеюсь, он останется. Трофей может помочь в этом смысле, а еще больше – то, как мы это сделали. Это важно для ближайших сезонов.

Для Торреса не могло и быть лучшего прощания с "Атлетико", чем поднять над головой трофей. Он заслуживает этого, как никто другой.

Моя фраза о том, что Лига Европы – дерьмо? Теперь я должен проглотить свои слова. Тогда (»Атлетико« не вышел в плей-офф Лиги чемпионов – прим. ред.) был трудный момент для всех нас», – сказал Габи, чьи слова приводит AS.