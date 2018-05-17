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    «Атлетико» получит от УЕФА 26,6 млн евро

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    Антуан Гризманн
    На фото:Антуан Гризманн
    «Атлетико» получит от УЕФА 26,6 миллиона евро призовых после победы в финале Лиги Европы, сообщает AS.

    В среду испанский клуб одержал победу над французским «Марселем» (3:0) и в третий раз выиграл Лигу Европы.

    Благодаря победе в финальной игре «Атлетико» заработал 6,5 миллиона евро, выход в полуфинал принес клубу 1,6 миллиона, выход в четвертьфинал — 1 миллион. Клуб также получит 16,3 миллиона евро за участие в групповом этапе Лиги чемпионов, в рамках которого «Атлетико» сумел одержать одну победу и четырежды сыграть вничью.

    Кроме того, УЕФА распределяет определенную сумму согласно удельному весу каждого конкретного телевизионного рынка, представленного участниками турниров. Эта сумма впоследствии делится между клубами, представляющими данную ассоциацию.

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