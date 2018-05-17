«Атлетико» получит от УЕФА 26,6 млн евро

получит от УЕФАпризовых после победы в финале Лиги Европы, сообщает AS.

В среду испанский клуб одержал победу над французским «Марселем» (3:0) и в третий раз выиграл Лигу Европы.

Благодаря победе в финальной игре «Атлетико» заработал 6,5 миллиона евро, выход в полуфинал принес клубу 1,6 миллиона, выход в четвертьфинал — 1 миллион. Клуб также получит 16,3 миллиона евро за участие в групповом этапе Лиги чемпионов, в рамках которого «Атлетико» сумел одержать одну победу и четырежды сыграть вничью.

Кроме того, УЕФА распределяет определенную сумму согласно удельному весу каждого конкретного телевизионного рынка, представленного участниками турниров. Эта сумма впоследствии делится между клубами, представляющими данную ассоциацию.