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    Симеоне: Нас ждет великолепный финал

    Лига Европы Атлетико Футбол Испании Футбол Франции Марсель
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    Диего Симеоне
    На фото:Диего Симеоне
    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги Европы против «Марселя».

    «Марсельцы проводят отличный сезон — и в чемпионате, и в еврокубках. Это будет великолепный финал. Наши команды похожи. Марсельцы, возможно, играют друг с другом не так долго, но они относятся к своему делу с тем же энтузиазмом и отдаются работе без остатка. Финал будет что надо», — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.

    «Опыт в определенной степени может нам помочь, но слишком большого значения у него не будет. Мы тоже будем под давлением. Нужно взять игру в свои руки и доставлять неприятности сопернику везде, где сможем. Нас ждет интенсивный матч. Наши команды во многом схожи. У каждой свои сильные стороны, так что матч будет тяжелым», — также отметил аргентинец.

    Напомним, Симеоне будет следить за игрой с трибун, так как был дисквалифицирован на четыре матча.

    «Меня не было на бровке в матче с "Арсеналом", не будет и завтра. Жаль, что я не смогу быть в технической зоне, но я всецело доверяю Херману Бургосу. Мы мыслим в едином ключе и много лет работаем вместе», — сказал Симеоне.

    Матч «Марсель» — «Атлетико» пройдет 16 мая в Лионе.

    Стандартный финал«Марсель» — «Атлетико». Прогноз и ставки на финал Лиги Европы 16 мая
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