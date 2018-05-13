Манчини: У меня нет чувства, что я принял неправильные решения

Главный тренер «Зенита»заявил, что за время работы в клубе он принимал только правильные и взвешенные решения.

Напомним, что зимой клуб покинули отправленные в аренду нападающий Артем Дзюба и полузащитник Олег Шатов, оба из которых успешно заиграли в тульском «Арсенале» и «Краснодаре» соответственно.

«У меня нет никакого чувства, что я совершил ошибки или принял неправильные решения. Если отмотать время назад, я бы сделал то же самое. Были приняты определенные технические решения, в которых я не сомневаюсь.

Я доволен тем, как Заболотный выкладывается, как он относится к футболу. Он движется в правильном направлении. Сегодняшний гол дает нам понять, что следующий сезон станет для него более удачным. Некоторым для того, чтобы забить, нужно больше времени, чем другим. Это нормально.

Мы команда, которая отлично выступила в Лиге Европы. Мы забили больше всех на групповом этапе и прошли в плей-офф дальше, чем в прошлые годы. Вылетели мы обидно из-за неудачного стечения обстоятельств. Сильно повлияли травма Мамманы в Ростове и травма Кокорина, полученная в самом начале ответной игры с Лейпцигом.

У нас было довольно большое количество игр в сезоне. В 30 матчах чемпионата мы потерпели пять поражений. Ни в одном из пяти случаев мы не заслуживали поражения. Победы мы точно заслуживали в четырех матчах, возможно, заслуживали ничьей в гостевом матче со "Спартаком".

У нас лучшая оборона в РФПЛ. Лучшая разница забитых и пропущенных мячей. Минимум два или три аргентинца находятся на карандаше у Сампаоли и могут поехать на ЧМ. По двум-трем из них были запросы из топовых клубов Европы», — приводит слова Манчини Sports.Ru.