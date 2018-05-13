ЦСКА победил «Анжи» и стал вторым в РФПЛ, «Спартак» — третий

В заключительномрешилась судьба серебряных и бронзовых медалей.

Вторым стал московский ЦСКА, который на своем поле обыграл «Анжи» (2:1) благодаря голам Мусы и Витиньо. Армейцы получили прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

Махачкалинцы заняли 14-е место в турнирной таблице РФПЛ с 24 баллами в активе и получили право сыграть в стыковых матчах против «Енисея».

«Спартак» на своем поле уступил «Динамо» (0:1), в результате чего переместился на третью строчку и завоевал бронзовые медали. В следующем сезоне красно-белые будут выступать в квалификации Лиги чемпионов.

Четвертым стал «Краснодар», который сыграл вничью с «Рубином» (1:1).