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    ЦСКА победил «Анжи» и стал вторым в РФПЛ, «Спартак» — третий

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    ЦСКА удалось воспользоваться осечкой «Спартака»
    На фото:ЦСКА удалось воспользоваться осечкой «Спартака»
    В заключительном 30-м туре российской Премьер-лиги решилась судьба серебряных и бронзовых медалей.

    Вторым стал московский ЦСКА, который на своем поле обыграл «Анжи» (2:1) благодаря голам Мусы и Витиньо. Армейцы получили прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

    Махачкалинцы заняли 14-е место в турнирной таблице РФПЛ с 24 баллами в активе и получили право сыграть в стыковых матчах против «Енисея».

    «Спартак» на своем поле уступил «Динамо» (0:1), в результате чего переместился на третью строчку и завоевал бронзовые медали. В следующем сезоне красно-белые будут выступать в квалификации Лиги чемпионов.

    Четвертым стал «Краснодар», который сыграл вничью с «Рубином» (1:1).

    Поможет ли «Динамо» армейцам обогнать «Спартак»?«Спартак» — «Динамо». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 13 мая
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