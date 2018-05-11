Дзюба войдет в окончательный список сборной России, Глушаков — в расширенный список

Нападающий тульского «Арсенала»с большой долей вероятности войдет в окончательный список сборной России на ЧМ-2018, сообщает «Чемпионат».

Что касается капитана «Спартака» Дениса Глушакова, полузащитник, скорее всего, попадёт только в расширенный список. Его шансы на попадание в окончательную заявку меньше, чем у других футболистов. Это связано с уровнем игры Глушакова в последних матчах «красно-белых».

Напомним, что полный список кандидатов на попадание в национальную команду главный тренер Станислав Черчесов огласит сегодня, 11 мая.

В текущем сезоне Дзюба провел 24 матча, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. У Глушакова в 22 поединках — 4 гола и 2 ассиста.