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    Дзюба войдет в окончательный список сборной России, Глушаков — в расширенный список

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    Артем Дзюба
    На фото:Артем Дзюба
    Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба с большой долей вероятности войдет в окончательный список сборной России на ЧМ-2018, сообщает «Чемпионат».

    Что касается капитана «Спартака» Дениса Глушакова, полузащитник, скорее всего, попадёт только в расширенный список. Его шансы на попадание в окончательную заявку меньше, чем у других футболистов. Это связано с уровнем игры Глушакова в последних матчах «красно-белых».

    Напомним, что полный список кандидатов на попадание в национальную команду главный тренер Станислав Черчесов огласит сегодня, 11 мая.

    В текущем сезоне Дзюба провел 24 матча, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. У Глушакова в 22 поединках — 4 гола и 2 ассиста.

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