СМИ: На время проведения ЧМ-2018 запретят жарить шашлыки

На территории городских округов, которые будут принимать матчи, планируется запретить разводить костры на землях всех категорий, а также выжигать сухую траву. Если же лесопожарная обстановка осложнится, гражданам может быть запрещено посещение лесов.
Особый противопожарный режим предполагает дополнительные требования безопасности, которые утверждают региональные или муниципальные власти. В основном под запрет подпадает не только разведение обычных костров, но и использование мангалов.
Напомним, ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Екатеринбург.