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    СМИ: На время проведения ЧМ-2018 запретят жарить шашлыки

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    СМИ: На время проведения ЧМ-2018 запретят жарить шашлыки
    На фото:СМИ: На время проведения ЧМ-2018 запретят жарить шашлыки
    В городах, которые примут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, будет введен особый противопожарный режим, сообщают «Известия».

    На территории городских округов, которые будут принимать матчи, планируется запретить разводить костры на землях всех категорий, а также выжигать сухую траву. Если же лесопожарная обстановка осложнится, гражданам может быть запрещено посещение лесов.

    Особый противопожарный режим предполагает дополнительные требования безопасности, которые утверждают региональные или муниципальные власти. В основном под запрет подпадает не только разведение обычных костров, но и использование мангалов.

    Напомним, ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Екатеринбург.

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