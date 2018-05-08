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    Бывший игрок «Зенита» Риксен потерял способность говорить

    Между тем Зенит Сборная Голландии
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    Фернандо Риксен
    На фото:Фернандо Риксен
    Бывший игрок «Зенита» и сборной Нидерландов Фернандо Риксен потерял способность говорить.

    Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на NU.nl.

    «Он больше не может говорить, он просто смотрит на свой балкон в доме в Валенсии. Единственный способ коммуникации — это моргание глазами. Болезнь разрушила его органы речи. Вся сила исчезла из его рук и ног. Единственный вопрос только в том, как долго он сможет выдерживать это», — сообщил друг Риксена Винсент де Врис.

    Напомним, в 2013 году у Риксена диагностировали боковой амиотрофический склероз (болезнь Лу Герига).

    Риксен выступал за «Зенит» с 2006 по 2009 год, став чемпионом России и обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА,

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