«Манчестер Сити» не забил «Хаддерсфилду»

сыграл вничью св домашнем матче 37-го тура английской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла на «Этихаде», завершилась со счетом 0:0.

Подопечные Пепа Гвардиолы владели мячом около 80 процентов игрового времени, однако воплотить в голы свою инициативу не смогли.

В турнирной таблице «Манчестер Сити» занимает первое место (94 очка), а «Хаддерсфилд» — 16-е (36 очков).