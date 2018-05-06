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    «Манчестер Сити» не забил «Хаддерсфилду»

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    Пеп Гвардиола
    На фото:Пеп Гвардиола
    «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Хаддерсфилд Таун» в домашнем матче 37-го тура английской Премьер-лиги.

    Встреча, которая прошла на «Этихаде», завершилась со счетом 0:0.

    Подопечные Пепа Гвардиолы владели мячом около 80 процентов игрового времени, однако воплотить в голы свою инициативу не смогли.

    В турнирной таблице «Манчестер Сити» занимает первое место (94 очка), а «Хаддерсфилд» — 16-е (36 очков).

    Чемпионат Англии. 37-й тур
    «Манчестер Сити» — «Хаддерсфилд» — 0:0 (0:0)
    «Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунз (Бернарду Силва, 73), Отаменди, Уокер, Делф (Менди, 57), Сильва, Фернандиньо, Стерлинг, де Брюйне (Гюндоган, 67), Сане, Габриэл Жезус.«Хаддерсфилд»: Лессль, Йоргенсен, Шиндлер, Конголо, Хадерджонай, Притчард (ван Ла Парра, 82), Хогг, Смит, Муй, Леве (Мэлоун, 78), Мунье (Депуатр, 60).Предупреждения: Смит (66), Леве (76), ван Ла Парра (87).
    «Вне игры» и желтый свет: «ставочный» от нас совет«Манчестер Сити» — «Хаддерсфилд». Прогноз и ставки на матч 37-го тура английской Премьер-лиги 6 мая
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