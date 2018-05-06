«Манчестер Сити» не забил «Хаддерсфилду»

Встреча, которая прошла на «Этихаде», завершилась со счетом 0:0.
Подопечные Пепа Гвардиолы владели мячом около 80 процентов игрового времени, однако воплотить в голы свою инициативу не смогли.
В турнирной таблице «Манчестер Сити» занимает первое место (94 очка), а «Хаддерсфилд» — 16-е (36 очков).
Чемпионат Англии. 37-й тур
«Манчестер Сити» — «Хаддерсфилд» — 0:0 (0:0)
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунз (Бернарду Силва, 73), Отаменди, Уокер, Делф (Менди, 57), Сильва, Фернандиньо, Стерлинг, де Брюйне (Гюндоган, 67), Сане, Габриэл Жезус.«Хаддерсфилд»: Лессль, Йоргенсен, Шиндлер, Конголо, Хадерджонай, Притчард (ван Ла Парра, 82), Хогг, Смит, Муй, Леве (Мэлоун, 78), Мунье (Депуатр, 60).Предупреждения: Смит (66), Леве (76), ван Ла Парра (87).