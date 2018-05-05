«Тоттенхэм» уступил «Вест Бромвичу» на выезде

Гол состоялся на 90-й минуте, а его автором стал Ливермор.
«Вест Бромвич» остается в зоне вылета на 19-м месте, набрав 31 очко. «Тоттенхэм» имеет в своем активе 71 очко и расположился на четвертой строчке.
Чемпионат Англии. 37-й тур
«Вест Бромвич» — «Тоттенхэм» — 1:0 (0:0)
Гол: Ливермор, 90«Вест Бромвич»: Фостер, Доусон, Гиббс, Ньом, Хегази, Филлипс, Ливермор, Брант, Макклейн (Крыховяк, 87), Родригес (Шадли, 79), Рондон (Старридж, 74)«Тоттенхэм»: Льорис, Санчес, Вертонген (Льоренте, 85), Роуз, Алдервейрелд, Эриксен, Ваньяма, Ламела (Лукас Моура, 78), Алли (Сон Хын Мин, 67), Триппьер, КейнПредупреждения: Хегази (61), Ньом (65), Роуз (65), Макклейн (79), Брант (82)