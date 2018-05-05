«Тоттенхэм» уступил «Вест Бромвичу» на выезде

«Вест Бромвич» остается в зоне вылета, несмотря на победу

На фото: «Вест Бромвич» остается в зоне вылета, несмотря на победу twitter.com/wba

«Вест Бромвич» остается в зоне вылета на 19-м месте, набрав 31 очко. «Тоттенхэм» имеет в своем активе 71 очко и расположился на четвертой строчке.

Гол состоялся на 90-й минуте, а его автором стал Ливермор .

В матче 37-го тура английской Премьер-лигина своем поле принимали одержал минимальную победу со счетом 1:0.

«Вест Бромвич» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки на матч 37-го тура английской Премьер-лиги 5 мая

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Продолжат ли «дрозды» свое спасение? «Вест Бромвич» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки на матч 37-го тура английской Премьер-лиги 5 мая

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