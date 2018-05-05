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    «Тоттенхэм» уступил «Вест Бромвичу» на выезде

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    «Вест Бромвич» остается в зоне вылета, несмотря на победу
    На фото:«Вест Бромвич» остается в зоне вылета, несмотря на победу
    В матче 37-го тура английской Премьер-лиги «Вест Бромвич» на своем поле принимал «Тоттенхэм» и одержал минимальную победу со счетом 1:0.

    Гол состоялся на 90-й минуте, а его автором стал Ливермор.

    «Вест Бромвич» остается в зоне вылета на 19-м месте, набрав 31 очко. «Тоттенхэм» имеет в своем активе 71 очко и расположился на четвертой строчке.

    Чемпионат Англии. 37-й тур
    «Вест Бромвич» — «Тоттенхэм» — 1:0 (0:0)
    Гол: Ливермор, 90«Вест Бромвич»: Фостер, Доусон, Гиббс, Ньом, Хегази, Филлипс, Ливермор, Брант, Макклейн (Крыховяк, 87), Родригес (Шадли, 79), Рондон (Старридж, 74)«Тоттенхэм»: Льорис, Санчес, Вертонген (Льоренте, 85), Роуз, Алдервейрелд, Эриксен, Ваньяма, Ламела (Лукас Моура, 78), Алли (Сон Хын Мин, 67), Триппьер, КейнПредупреждения: Хегази (61), Ньом (65), Роуз (65), Макклейн (79), Брант (82)
    Продолжат ли «дрозды» свое спасение?«Вест Бромвич» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки на матч 37-го тура английской Премьер-лиги 5 мая
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