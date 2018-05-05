Хорн продлил контракт c «Кельном»

«Кельн» продлил соглашение с основным голкипером, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение вратаря с клубом рассчитано до середины 2023 года.

Хорн является воспитанником «Кёльна» и выступает за основной состав клуба с 2012 года. За это время 24-летний вратарь провёл 203 матча за команду во всех турнирах. В составе сборной Германии голкипер стал серебряным призёром Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

«Кельн» на прошлой неделе вылетел во вторую Бундеслигу.