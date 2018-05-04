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    «Марсель» сыграет с «Атлетико» в финале Лиги Европы

    Лига Европы Марсель Футбол Франции Ред Булл Зальцбург
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    Австрийский «Ред Булл Зальцбург» одержал домашнюю победу над французским «Марселем» (2:1 ДВ) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.

    Счет на 53-й минуте открыли хозяева. Ляйнер выполнил передачу на ход Айдара, Амаду совершил отличный прорыв по центру в штрафную площадь «Марселя» и затем уверенно переиграл Пеле.

    На 65-й минуте австрийцы удвоили преимущество благодаря автоголу. Айдара с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, после борьбы мяч отскочил к Шлагеру, который пробил в угол ворот, мяч в створ при этом не шёл, но Буна Сарр неудачно подставил ногу и в итоге срезал его в свои ворота.

    Первый матч закончился домашней победой «Марселя» со счетом 2:0 и счет в противостоянии стал равным. По истечению 90 минут счет не изменился и игра перешла в экстра-тайм, где на 116-й минуте Пайет с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Роланду в касание пробил в угол ворот и здесь уже Вальке был бессилен.

    На 119-й минуте «Зальцбург» остался в меньшинстве. В центре поля Амаду Айдара отмахнулся от Пайета, за это арбитр Сергей Карасёв показал ему вторую жёлтую карточку.

    Ппровансальцы вышли в финал турнира, где сыграют с мадридским «Атлетико». Решающий матч этого розыгрыша Лиги Европы пройдет в Лионе 16 мая. Начало игры — 21.45 по московскому времени.

    «Марсель» мчится к домашнему финалу«Ред Булл» — «Марсель». Прогноз и ставки на матч 1/2 финала Лиги Европы 3 мая
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